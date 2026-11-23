Nvidia scandal : अरबों के चिप, एक रहस्यमयी रिश्ता और चीन का खुफिया कनेक्शन: एनवीडिया स्कैंडल में नया ट्विस्ट (AI Image-ChatGpt)
Nvidia Scandal: Nvidia के पूर्व सीईओ जेंसेन हुआंग से रिश्ते के दौरान एलिस हुआंग का चीन की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी से एक साल से ज्यादा समय तक संपर्क रहा। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। अखबार ने खुफिया रिपोर्टों की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से यह बात कही है। लेकिन अमेरिकी अधिकारी साफ कह रहे हैं कि एलिस के जासूस होने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और कोई आरोप भी सार्वजनिक नहीं हुआ है।
Nvidia से जुड़े विवाद में रविवार को एक और बड़ा दावा सामने आया। रॉयटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि एलिस हुआंग चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के संपर्क में थीं। अखबार के अनुसार यह सिलसिला 2025 से चल रहा था। रिपोर्ट उन लोगों पर आधारित है जो इन मुलाकातों से जुड़ी खुफिया रिपोर्टें जानते हैं।
एलिस सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की प्रमुख रही हैं। यह कंपनी Nvidia के बड़े ग्राहकों में गिनी जाती है। रॉयटर्स के अनुसार मेगास्पीड ने कभी अरबों डॉलर के Nvidia चिप खरीदे थे। अमेरिकी अधिकारी 2024 से इस कंपनी की जांच कर रहे हैं। शक यह है कि एनवीडिया के आधुनिक एआई चिप चीन पहुंचाए गए, जबकि अमेरिका ने इनकी बिक्री पर रोक लगा रखी है।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले पर पहली खबर 29 अक्टूबर को छापी थी। उसके बाद ऐसा तूफान उठा कि करीब दो हफ्ते में जेंसेन हुआंग को सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ी। एनवीडिया के शेयर भी तेजी से गिरे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने खुद अखबार ने लिखा था कि अमेरिकी अधिकारी एलिस के जासूस होने के शुरुआती दावों पर संदेह जता रहे हैं।
ट्रंप प्रशासन के अधिकारी कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने तय नहीं किया कि एलिस ने चीन के लिए जासूसी की या नहीं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने इसी महीने कहा कि न्याय विभाग ने अभी कोई राय नहीं बनाई है। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन ने रविवार को सीएनएन के कार्यक्रम में कहा कि एलिस और उनकी कंपनी, दोनों की "कई मामलों" में जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जांच को अपना काम करने दिया जाएगा।
इस विवाद ने दोनों दलों के सांसदों को यह पूछने पर मजबूर कर दिया है कि चीन को चिप निर्यात के नियम लागू करने में ट्रंप प्रशासन कहीं ढील तो नहीं बरत रहा। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी ने एनबीसी के कार्यक्रम में तंज कसा कि यह ट्रॉय की हेलेन के बाद का सबसे महंगा रिश्ता रहा। उनका कहना था कि रिश्ते से ज्यादा अहम बात देश की सुरक्षा है।
अमेरिका ने 2022 से चीन को उन्नत एआई चिप बेचने पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई हैं। उसके बाद से सिंगापुर जैसे ठिकानों के जरिए चिप चीन पहुंचाने की कोशिशों पर लगातार नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि एनवीडिया के किसी बड़े ग्राहक की जांच मामूली खबर नहीं मानी जाती।
अभी तक एलिस हुआंग पर कोई आरोप सार्वजनिक नहीं हुआ है और अमेरिकी एजेंसियां जांच जारी रखे हुए हैं। असली तस्वीर साफ होने में अभी वक्त लग सकता है।
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