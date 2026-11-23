Nvidia Scandal: Nvidia के पूर्व सीईओ जेंसेन हुआंग से रिश्ते के दौरान एलिस हुआंग का चीन की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी से एक साल से ज्यादा समय तक संपर्क रहा। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। अखबार ने खुफिया रिपोर्टों की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से यह बात कही है। लेकिन अमेरिकी अधिकारी साफ कह रहे हैं कि एलिस के जासूस होने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और कोई आरोप भी सार्वजनिक नहीं हुआ है।