John F Kennedy Assassination : आखिर किसने ली अमेरिकी राष्ट्रपति की जान? केनेडी हत्याकांड के वो सवाल, जिनका जवाब आज भी नहीं मिला (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
John F Kennedy Assassination: अमेरिका के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिनका असर दशकों बाद भी महसूस किया जाता है। राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की हत्या ऐसी ही एक घटना है। 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डलास में एक खुले वाहन में सवार केनेडी पर गोलियां चलाई गईं और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जांच हुई, आरोपी पकड़ा गया और सरकारी रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन घटनाक्रम के कई पहलुओं ने आज तक संदेह और बहस को जिंदा रखा है।
22 नवंबर 1963 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी अपनी पत्नी जैकलीन के साथ टेक्सास के डलास शहर के दौरे पर थे। उनका काफिला शहर की सड़कों से गुजर रहा था। राष्ट्रपति की कार खुली थी, ताकि सड़क के दोनों ओर खड़े लोग उन्हें आसानी से देख सकें। दोपहर करीब 12:30 बजे जैसे ही उनकी कार डेली प्लाजा इलाके से गुजरी, अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी।
पहली गोली केनेडी की गर्दन में लगी, जबकि दूसरी गोली उनके सिर में जा लगी। उनके साथ कार में बैठे टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली भी गोली लगने से घायल हो गए। कुछ ही पलों में राष्ट्रपति को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। महज 46 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की हत्या हो गई।
इस मामले की जांच में पुलिस को टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की छठी मंजिल पर एक राइफल और तीन खाली कारतूस मिले। जांचकर्ताओं का मानना था कि हमलावर ने इसी इमारत से राष्ट्रपति के काफिले पर निशाना साधा था।
जांच के दौरान ली हार्वे ओसवाल्ड नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह इसी इमारत में काम करता था। अमेरिकी अधिकारियों ने उस पर राष्ट्रपति की हत्या का आरोप लगाया। वॉरेन आयोग ने 1964 में अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि ओसवाल्ड ने अकेले ही हत्या को अंजाम दिया था।
लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया। 24 नवंबर 1963 को जब ओसवाल्ड को पुलिस हिरासत से दूसरी जेल ले जाया जा रहा था, तभी जैक रूबी नाम के एक नाइट क्लब संचालक ने पुलिस मुख्यालय के बेसमेंट में उसे गोली मार दी। ओसवाल्ड की मौत हो गई और अदालत में उससे पूछताछ का मौका हमेशा के लिए खत्म हो गया।
यही वह सवाल है, जिसने दशकों तक जांचकर्ताओं, पत्रकारों और इतिहासकारों को उलझाए रखा। वॉरेन आयोग ने ओसवाल्ड को अकेला हत्यारा बताया था, लेकिन 1979 में अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की विशेष जांच समिति ने एक अलग निष्कर्ष पेश किया।
इस समिति ने उपलब्ध ध्वनि संबंधी साक्ष्यों के आधार पर माना कि केनेडी की हत्या संभवतः किसी साजिश का हिस्सा थी। समिति ने दूसरे संभावित हमलावर की पहचान नहीं की और न ही यह पता लगा सकी कि इस कथित साजिश में कितने लोग शामिल थे।
हालांकि, समिति ने सोवियत संघ और क्यूबा की सरकारों को इस हत्या में शामिल नहीं माना। उसने यह भी कहा कि उपलब्ध साक्ष्य सीआईए, एफबीआई और सीक्रेट सर्विस की संस्थागत भागीदारी की ओर संकेत नहीं करते।
इस हत्याकांड की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक अब्राहम जैप्रूडर नाम के एक आम नागरिक द्वारा बनाया गया वीडियो है। उन्होंने अपने कैमरे से राष्ट्रपति के काफिले को रिकॉर्ड किया था। इस फिल्म में गोली लगने के बाद केनेडी की गतिविधियां भी कैद हो गई थीं।
इस वीडियो के कुछ दृश्यों को देखकर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या गोलियां केवल पीछे से चलाई गई थीं या किसी दूसरे स्थान से भी हमला हुआ था। डेली प्लाजा के ग्रेसी नॉल नामक स्थान को संभावित दूसरे हमलावर का ठिकाना मानने की अटकलें भी सामने आईं। हालांकि, इन आशंकाओं को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सका।
केनेडी हत्याकांड से जुड़े रहस्य को समझने के लिए अमेरिकी सरकार ने मार्च 2025 में बड़ी संख्या में गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए। इसके बाद 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी नेशनल आर्काइव्स ने 11,022 अतिरिक्त पन्ने भी जारी किए।
इन दस्तावेजों में सीआईए और एफबीआई की गतिविधियों, शीत युद्ध के दौर में क्यूबा और मैक्सिको से जुड़े खुफिया अभियानों तथा ओसवाल्ड की गतिविधियों के बारे में कई जानकारियां सामने आईं।
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, नए दस्तावेजों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जरूर मिली, लेकिन शुरुआती समीक्षा में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जो ओसवाल्ड के अकेले हमलावर होने के आधिकारिक निष्कर्ष को गलत साबित करे।
केनेडी की हत्या को छह दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है, जांच आयोग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और हजारों दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं। फिर भी दूसरे संभावित हमलावर, हत्या के पीछे के वास्तविक मकसद और कुछ खुफिया जानकारियों को लेकर बहस जारी है।
यह मामला याद दिलाता है कि किसी बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम में आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद भी जनता के मन में सवाल बाकी रह सकते हैं। केनेडी की हत्या का सच पूरी तरह सामने आया या नहीं, इसका अंतिम जवाब आज भी इतिहास की सबसे चर्चित पहेलियों में शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश