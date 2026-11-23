John F Kennedy Assassination: अमेरिका के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिनका असर दशकों बाद भी महसूस किया जाता है। राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की हत्या ऐसी ही एक घटना है। 22 नवंबर 1963 को टेक्सास के डलास में एक खुले वाहन में सवार केनेडी पर गोलियां चलाई गईं और पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जांच हुई, आरोपी पकड़ा गया और सरकारी रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन घटनाक्रम के कई पहलुओं ने आज तक संदेह और बहस को जिंदा रखा है।