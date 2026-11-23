बताया जा रहा है कि अंतिम मौसदे में जीवाश्म ईंधन, तेल और गैस के इस्तेमाल से धीरे-धीरे बाहर निकलने का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं था। इस पर यूरोपीय संघ, नॉर्वे और पनामा समेत कई देशों ने नाराजगी जताई। इसके अलावा कुछ देशों ने जलवायु वित्तपोषण को लेकर किे गए वादों को भी अपर्याप्त बताया। खास बात यह है कि इस बार सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता करने वाले तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश हैं।