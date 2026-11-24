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Article 370: पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) को अपने संघीय ढांचे में शामिल करने के प्रस्ताव को भारत के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बराबर नहीं माना जा सकता। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज (ICPS) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों मामलों की कानूनी और संवैधानिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान केवल गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी रूप से प्रांत का दर्जा देकर उस क्षेत्र पर अपने दावे को वैध नहीं बना सकता।
रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि भारत ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव किया था, जबकि पाकिस्तान का प्रस्ताव ऐसे क्षेत्र को अपने संघीय ढांचे में शामिल करने से जुड़ा है, जिस पर रिपोर्ट के अनुसार उसका वैध संप्रभु अधिकार नहीं है।
ICPS की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जम्मू-कश्मीर की पूर्व रियासत के भारत में विलय के आधार पर पूरे क्षेत्र, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इन क्षेत्रों को भी जम्मू-कश्मीर का हिस्सा माना गया है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का रुख मुख्य रूप से भारत के साथ हुए विलय की वैधता को चुनौती देने पर आधारित है। उसके पास ऐसा कोई स्वतंत्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, जो उसे इस क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार देता हो।
रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी क्षेत्र पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखने से उस पर कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल जाता। रिपोर्ट के मुताबिक, एकतरफा विलय, संवैधानिक बदलाव या कानून बनाकर भी मूल संप्रभुता से जुड़ी कमी को दूर नहीं किया जा सकता। इसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में उसकी स्थिति को 'बेलिजरेंट ऑक्यूपायर' यानी युद्धरत कब्जाधारी के रूप में वर्णित किया गया है। यह रिपोर्ट का कानूनी आकलन है।
ICPS ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान पर बहस केवल उसे प्रांत का दर्जा देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वहां रहने वाले लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकार और सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं मिलना भी उतना ही जरूरी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की अनसुलझी संवैधानिक स्थिति का बोझ इस क्षेत्र के आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने से संप्रभुता का विवाद अपने आप खत्म नहीं होगा और न ही क्षेत्र की व्यापक राजनीतिक स्थिति बदल जाएगी।
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