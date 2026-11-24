

रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसी क्षेत्र पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखने से उस पर कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल जाता। रिपोर्ट के मुताबिक, एकतरफा विलय, संवैधानिक बदलाव या कानून बनाकर भी मूल संप्रभुता से जुड़ी कमी को दूर नहीं किया जा सकता। इसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में उसकी स्थिति को 'बेलिजरेंट ऑक्यूपायर' यानी युद्धरत कब्जाधारी के रूप में वर्णित किया गया है। यह रिपोर्ट का कानूनी आकलन है।