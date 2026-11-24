एनवीडिया के संस्थापक व CEO जेन्सेन हुआंग (फोटो -विकीपिडिया)
Jensen Huang Reinstatement: ग्लोबल चिप-निर्माता कंपनी Nvidia में 11 दिनों से चल रहे उथल-पुथल के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। कंपनी के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग एक बार फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर वापस लौट आए हैं। सोमवार 23 नवंबर को कंपनी के बोर्ड ने सर्वसम्मति से उनकी वापसी को मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने उनकी वापसी की संभावना से इनकार कर दिया था।
कंपनी के अनुसार, हुआंग और बोर्ड के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद बोर्ड के निदेशकों ने जेन्सेन हुआंग पर भरोसा जताया। एनवीडिया ने यह भी बताया कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
12 नवंबर को एनवीडिया ने घोषणा की थी कि 63 वर्षीय हुआंग ने चेयरमैन, CEO और बोर्ड सदस्य के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला उनके कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग एवं अन्य महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों के बाद लिया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक था कि एलिस हुआंग के चीन से संबंध हो सकते हैं। इसके बाद, मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया गया और हार्वे सी. जोन्स को कंपनी का पहला बोर्ड चेयर नामित किया गया था।
हुआंग के जाने से सिलिकॉन वैली और AI उद्योग में चिंता फैल गई। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क और एपिक गेम्स के CEO टिम स्वीनी जैसी कई बड़ी हस्तियों ने बोर्ड से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुआंग का समर्थन करते हुए सुझाव दिया कि उन्हें उनके पद पर वापस लाया जाना चाहिए। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस मामले पर अलग-अलग राय थी। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने अनुपालन और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए, किसी बाहरी व्यक्ति को CEO बनाने की वकालत की थी।
17 नवंबर को हुआंग ने कहा कि कर्मचारियों, निवेशकों और ग्राहकों ने उनसे वापस लौटने का आग्रह किया हो। उन्होंने कहा था कि अगर बोर्ड को लगता है कि कंपनी और अमेरिका के हित में उनका वापस लौटना सही है, तो वे फिर से नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि, शुरुआत में बोर्ड ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कहा कि बोर्ड उन्हें वापस लाने के मूड में नहीं है और नया CEO खोजने के लिए एक फर्म को काम पर लगाया गया है।
इस उथल-पुथल भरे दौर के बाद 23 नवंबर को Nvidia ने घोषणा की कि बोर्ड ने सर्वसम्मति से हुआंग को अध्यक्ष, CEO और बोर्ड के सदस्य के रूप में बहाल कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि यह फैसला हुआंग की ईमानदारी और नेतृत्व क्षमताओं से संतुष्ट होने के बाद लिया गया है। हुआंग ने विनम्रता और नई प्रतिबद्धता के साथ लौटने की बात कही। अब कोलेट क्रेस वापस अपनी सीएफओ (CFO) की भूमिका संभालेंगी, जबकि हार्वे जोन्स बोर्ड चेयर बने रहेंगे।
जेनसेन हुआंग की वापसी के बाद भी कंपनी के भीतर चल रही जांच खत्म नहीं होगी। एनवीडिया ने स्पष्ट किया है कि यह जांच तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह किसी नतीजे पर न पहुंच जाए, हुआंग ने भी इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। इसके अलावा, कंपनी सरकारी जांच में भी सहयोग करना जारी रखेगी और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करेगी। साथ ही, कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण समिति का गठन किया है, ताकि व्यापार नियमों के पालन की निगरानी की जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर नजर रखी जा सके।
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