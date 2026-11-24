जेनसेन हुआंग की वापसी के बाद भी कंपनी के भीतर चल रही जांच खत्म नहीं होगी। एनवीडिया ने स्पष्ट किया है कि यह जांच तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह किसी नतीजे पर न पहुंच जाए, हुआंग ने भी इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। इसके अलावा, कंपनी सरकारी जांच में भी सहयोग करना जारी रखेगी और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करेगी। साथ ही, कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण समिति का गठन किया है, ताकि व्यापार नियमों के पालन की निगरानी की जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर नजर रखी जा सके।