Bangladesh Violence: बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है। पूर्व पीएम शेख हसीना के गृह जिले में उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। इसमें 30 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आवामी लीग के कार्यकर्ता शेख हसीना के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। इसी दौरान उन पर बम फेंके गए। गोपालगंज में कई दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ की गई है।