ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर अमेरिका उसे अपनी शर्तों पर सहमत होने के लिए राज़ी करना चाहता है, जिससे न सिर्फ दोनों देशों के बीच युद्ध का स्थायी अंत हो सके, बल्कि अमेरिका की मांगें भी पूरी हो सके। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग और व्यापार पर पहले से लगाए गए कई तरह के प्रतिबंधों को युद्ध के दौरान और बढ़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 'मैक्सिमम प्रेशर' नीति के तहत ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को बढ़ाया और ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों और विदेशी कंपनियों को भी प्रतिबंधों से चेताया। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरानी रियाल का मूल्य काफी गिर गया है, देश में मुद्रास्फीति बढ़ी है और विदेशी मुद्रा पहुंच काफी सीमित हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है।