India UNSC Black Sea: रूस-यूक्रेन जंग का असर अब सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, काला सागर में खड़े और चलते जहाजों पर हो रहे हमले भारतीय परिवारों के लिए भी दर्द बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने इन्हीं हमलों पर कड़ा रुख अपनाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने साफ कहा कि व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत दुनिया की थाली और भारतीय नाविकों की जान से चुकानी पड़ रही है।