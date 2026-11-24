बुधवार को होने वाली इस शादी के लिए लदमा गांव को एक VIP हब में बदल दिया गया है, जहां लगभग 4 लाख मेहमानों के आने की उम्मीद है।अनंत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नेता राजा भैया और बृजभूषण शरण सिंह, व्यवसायी विवेक राय और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद सहित कई प्रमुख हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बिहार के कई बड़े राजनीतिक नेताओं को भी आमंत्रित किया है और उन्हें उम्मीद है कि BJP नेता नितिन नवीन भी इसमें शामिल होंगे।