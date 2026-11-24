सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव भी दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर गोदाम बनाए जा सकते हैं, जहां मालवाहक वाहन अपना सामान उतार सकें। इसके बाद सामान को छोटे बैटरी चालित या अन्य गैर-प्रदूषणकारी वाहनों के जरिए शहर के भीतर पहुंचाया जा सकता है। इससे प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही कम करने में मदद मिल सकती है।