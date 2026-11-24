भाजपा विधायक हरीश खुराना ने गठबंधन पर खुशी जताते हुए कहा कि कई दिनों से इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या यह गठबंधन हो पाएगा या नहीं, लेकिन अब यह स्थिति साफ हो गई है। मेरा मानना ​​है कि अब पंजाब की जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने का समय आ गया है। जैसा कि अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां एक नशा मुक्त राज्य में बड़ी हों। हम फरवरी 2027 में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। हम किसानों और व्यापारियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भी संकल्पित हैं। हम पंजाब को उन गैंगस्टरों से भी मुक्त कराएंगे जो कई सालों से राज्य में सक्रिय हैं, खासकर तब से जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। फरवरी 2027 में पंजाब में BJP और अकाली दल की सरकार बनेगी।