इससे पहले उनके घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया था। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों के सदस्यों को भी मदुरै जाने से रोका जा रहा है। उधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को भी पुलिस ने कोयंबटूर जिले के अन्नूर में रोक दिया। वह मेट्टुपालयम से तिरुप्परनकुंड्रम जा रहे थे।