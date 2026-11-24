AAP On BJP-SAD Alliance: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के गठबंधन पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने निशाना साधा है। AAP नेता मनीष सिसोदिया ने दोनों दलों पर पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ाने, गैंगस्टरवाद फैलाने और किसानों के साथ धोखा करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता की खातिर फिर साथ आए इन दलों को पंजाब की जनता जवाब देगी।