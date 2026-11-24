पुलिसकर्मी रेखा वीरेश कुमार आनेहोसूर। फाइल फोटो- पत्रिका
Unborn Baby Death: घर में दो महीने बाद नन्हे मेहमान के आगमन की तैयारियां चल रही थीं। परिवार नए सदस्य के स्वागत का इंतजार कर रहा था, लेकिन डेंगू ने खुशियों से भरे इस परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। कुष्टगी पुलिस थाने में कार्यरत सात माह की गर्भवती महिला पुलिसकर्मी रेखा वीरेश कुमार आनेहोसूर की डेंगू से मौत हो गई। उनके गर्भस्थ शिशु को भी नहीं बचाया जा सका। इस घटना से परिवार के साथ पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है।
मूल रूप से इदलिगी गांव की रहने वाली रेखा का एक वर्ष पहले जमखंडी तालुक के कोन्नूर गांव निवासी वीरेश कुमार से विवाह हुआ था। उनके पति भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। विवाह के बाद दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे। परिवार में नए सदस्य के आने की तैयारियां चल रही थीं। घर में बच्चे के स्वागत को लेकर उत्साह था और परिजन आने वाले दिनों का इंतजार कर रहे थे।
जानकारी के अनुसार, रेखा को हाल ही में बुखार आया था। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में उनकी बीमारी की पहचान डेंगू के रूप में नहीं हो पाई। इस बीच उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें बेहतर उपचार के लिए बागलकोट के एक निजी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद रेखा और उनके गर्भस्थ शिशु को नहीं बचाया जा सका।
रेखा की मौत की खबर मिलने के बाद कुष्टगी पुलिस थाने में उनके सहकर्मियों में शोक छा गया। पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने इस घटना पर दुख जताया। पत्नी और होने वाले बच्चे को खोने से वीरेश कुमार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस परिवार में कुछ ही समय बाद बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अचानक मातम छा गया। रेखा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव इदलिगी में किया गया। इस दौरान परिजन, रिश्तेदार और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरे गांव में गमगीन माहौल के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
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