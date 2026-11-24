रेखा की मौत की खबर मिलने के बाद कुष्टगी पुलिस थाने में उनके सहकर्मियों में शोक छा गया। पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने इस घटना पर दुख जताया। पत्नी और होने वाले बच्चे को खोने से वीरेश कुमार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस परिवार में कुछ ही समय बाद बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां अचानक मातम छा गया। रेखा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव इदलिगी में किया गया। इस दौरान परिजन, रिश्तेदार और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरे गांव में गमगीन माहौल के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई।