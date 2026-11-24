इससे पहले सितंबर 2026 में जांच के दौरान 25 गंभीर खामियां मिलने पर कंपनी का लाइसेंस रद्द किया गया था। इसके बावजूद कंपनी की ओर से नियमों का उल्लंघन कर दवा उत्पादन जारी रखने की बात सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने कंपनी का दवा उत्पादन लाइसेंस स्थाई रूप से रद्द करने की कार्रवाई की। वहीं अगस्त महीने में आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाली कंपनियों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की थी। दवाओं की गुणवत्ता से जुड़े नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाली 10 आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनियों के लाइसेंस स्थाई रूप से रद्द किए गए। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाली 135 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।