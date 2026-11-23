जामा मस्जिद पुलिस थाना
Jama Masjid Police Station: दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद आरोपी थाने से फरार हो गया और भागने के लिए एक दोपहिया वाहन छीन लिया। बाद में पुलिस ने उसे चितली कब्र इलाके में घेर लिया। गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान आरोपी ने दोबारा हमला किया, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान नबील के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत मिली थी कि वह अपनी मां और बहन को परेशान कर रहा है। इसी पारिवारिक विवाद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे सोमवार को पूछताछ के लिए जामा मस्जिद थाने बुलाया था। थाने में पुलिसकर्मी उससे शिकायत के संबंध में पूछताछ कर रहे थे, तभी उसने अचानक चाकू निकाल लिया और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में पांच पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। उनके चेहरे और गर्दन पर चाकू से वार किए गए।
हमले के बाद थाने में अफरा-तफरी मच गई। घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीन पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दो अन्य घायल पुलिसकर्मियों का संजीवनी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद युवक ने भागने के लिए एक दोपहिया वाहन छीन लिया और मौके से निकल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट को आरोपी की तलाश में लगाया गया। टीम ने आरोपी को चितली कब्र इलाके में खोज निकाला। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार फिर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के दोबारा हमला करने पर पुलिस टीम ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई। इसके बाद उसे काबू में कर लिया गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़