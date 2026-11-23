पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान नबील के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पुलिस को शिकायत मिली थी कि वह अपनी मां और बहन को परेशान कर रहा है। इसी पारिवारिक विवाद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे सोमवार को पूछताछ के लिए जामा मस्जिद थाने बुलाया था। थाने में पुलिसकर्मी उससे शिकायत के संबंध में पूछताछ कर रहे थे, तभी उसने अचानक चाकू निकाल लिया और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में पांच पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। उनके चेहरे और गर्दन पर चाकू से वार किए गए।