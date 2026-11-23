Dhruv Rathee Defamation Case: जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनाम रईस खान की अदालत ने विकास संस्कृत्यायन उर्फ विकास पांडे द्वारा दायर मामले में दिया है। इससे पहले, अदालत ने राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।