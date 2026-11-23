बीजेपी (Photo: IANS/File)
Punjab BJP: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। इस समिति में कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को भी अहम जगह दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को समिति में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में बनी इस टीम में कुल 19 सदस्य हैं।
भाजपा की ओर से जारी सूची में 16 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इनके अलावा तीन विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। पार्टी ने प्रदेश के पुराने नेताओं के साथ दूसरे दलों से आए चेहरों को भी चुनावी जिम्मेदारी दी है।
चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों के अलावा उपाध्यक्ष सरदार मनप्रीत बादल, तरुण चुघ, अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया, श्वेत मलिक, श्रीनिवासुलु, विजय सांपला, प्रणीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू, मनजीत सिंह मन्ना, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, दिनेश बब्बू और जंगी लाल महाजन को जगह मिली है।
पार्टी ने चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए तीन विशेष आमंत्रित सदस्यों के नाम भी घोषित किए हैं। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया, पंजाब के सह प्रभारी वीरेंद्र सचदेव और राज्य की सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद अल्का गुर्जर शामिल हैं। इस समिति के जरिए भाजपा पंजाब में चुनावी मुद्दों, संगठन की रणनीति और पार्टी की तैयारियों को दिशा देने का काम करेगी।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पार्टी ने 2027 के घोषणापत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को तीन हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड जारी किए।
ढिल्लों ने कहा कि पंजाब इस समय नशों, गैंगस्टरवाद, भ्रष्टाचार और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उनके मुताबिक, इन समस्याओं का समाधान भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही संभव है।
ढिल्लों ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव नशामुक्ति और विकास के मुद्दों पर लड़ेगी। पार्टी का लक्ष्य पंजाब को नशामुक्त बनाना, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और राज्य में खुशहाली लाना है। पंजाब में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवारों के नाम घोषित करने लगी है।
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