Punjab BJP: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने चुनावी रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। इस समिति में कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को भी अहम जगह दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को समिति में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में बनी इस टीम में कुल 19 सदस्य हैं।