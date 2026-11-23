पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने NDTV को एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान पायलट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी पर कहा कि सोनिया गांधी की किताब लॉन्च के कार्यक्रम में कैप्टन शामिल हुए थे, लेकिन वह गैर-राजनीतिक कार्यक्रम था। साथ ही आगे कहा कि राजनीति में आगे क्या होगा, इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। पायलट ने यह भी कहा कि मीडिया में आई खबरों से लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में खुश नहीं हैं। हालांकि, कांग्रेस में लौटने का फैसला उन्हें खुद करना है।