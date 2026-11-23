भाजपा और अकाली दल का साथ करीब ढाई दशक पुराना था। सितंबर 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने गठबंधन तोड़ लिया था। ये कानून बाद में वापस ले लिए गए। पिछले कुछ महीनों में मेल-मिलाप की चर्चा बार-बार उठी है। अगस्त में सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गठबंधन की संभावना पर बात की। दोनों दल गठबंधन बहाली के अंतिम दौर में हैं और भाजपा बड़े भाई की भूमिका चाहती है।