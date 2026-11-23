यह पूरा विवाद प्रधानमंत्री के गुरुवार के भाषण से निकला है। मोदी ने फिक्की की वार्षिक आम बैठक में कहा कि सरकार ने कारोबारी माहौल सुधारने के कई कदम उठाए हैं, जिनमें बुनियादी कॉरपोरेट टैक्स 2014 के 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करना शामिल है। उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि वे हमेशा और मांगते हैं, लेकिन क्या उन्होंने ज्यादा कर्मचारी रखे और वेतन बढ़ाया? उन्होंने 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स छूट का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ी है और इसका असर मांग और कारोबार के विस्तार में दिखना चाहिए। साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि सुधारों के लिए अपने सुझाव खुलकर लिखकर भेजें।