Nepal PM Balendra Shah India Visit: नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह रविवार को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दरअसल, बालेंद्र शाह के इस दौरे को भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देश ऊर्जा, कनेक्टिविटी, रेलवे, बुनियादी ढांचे, तकनीक, मानव संसाधन विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं।