

पप्पू यादव ने हादसे के लिए सड़क निर्माण कार्य में कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेलोरी-सन्हौली-सालमारी मुख्य सड़क बाढ़ के समय से ही क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक इसका समुचित निर्माण नहीं कराया गया।सांसद के मुताबिक, सड़क निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों की उदासीनता के कारण स्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। उन्होंने कहा कि हादसे वाली जगह पर न तो चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही उचित डायवर्जन की व्यवस्था थी। सड़क पर दूर तक सुरक्षा संकेत या अवरोधक भी नहीं लगाए गए थे।