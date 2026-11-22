इसमें फैयाज पाशा और सुजाता कई बार एक साथ घूमते हुए दिखाई दिए। इस आधार पर पुलिस ने यलहंका निवासी फैयाज पाशा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने सुजाता की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद सुजाता अकेली रहती थी और उसके फैयाज पाशा के साथ संबंध थे। इसी बीच सुजाता किसी अन्य युवक के साथ घूमने लगी थी। इस बात से नाराज होकर फैयाज पाशा ने उसकी हत्या कर दी। कोडगेनहल्ली थाने के पुलिस निरीक्षक मुत्तूराज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।