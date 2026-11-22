Tamil Nadu Road Accident: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, यात्रियों से भरी कार सड़क किनारे नीम के पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।हादसा शाम करीब 4:05 बजे जंबुनाथपुरम पुलिस थाना क्षेत्र के कोथुरपट्टी फोर रोड्स के पास हुआ। कार में कुल 10 लोग सवार थे। सभी लोग नामक्कल जिले के एरुमापट्टी में कान छिदवाने के एक समारोह में शामिल होकर तंजावुर जिले के तिरुकट्टुपल्ली लौट रहे थे।