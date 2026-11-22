मसूद मलिक से जब सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty) को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर अभी कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने कहा कि भारत ने अभी इस मुद्दे के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर चर्चा का न्योता मिलता है, तो पाकिस्तान बातचीत के लिए भी तैयार है। ऐसे में मसूद का यह बयान सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के रुख के तौर पर देखा जा रहा है।