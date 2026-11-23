भारत का कहना है कि गंगा संधि समेत सीमा पार नदियों के सभी मुद्दों पर चर्चा का तय मंच संयुक्त नदी आयोग ही है। सूत्रों के मुताबिक नवीनीकरण हो या अंतरिम विस्तार, इसकी शर्तें दोनों देशों का राजनीतिक नेतृत्व ही तय करेगा। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने हाल में राजनयिक रास्ते से भारतीय समकक्ष को चिट्ठी भेजकर जल्द बातचीत की गुजारिश की थी। ढाका ने जून 2026 में उच्चस्तरीय तकनीकी समिति बनाई थी और भारत से भी ऐसी समिति की जानकारी मांगी थी।