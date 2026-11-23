Kerala Politics: कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल की राजनीति में चल रही खींचतान के बजाय राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को सलाह दी है कि वे राजनीतिक झगड़ों में समय बर्बाद करने के बजाय काम पर ध्यान दें। थरूर ने केरल की आर्थिक हालत पर चिंता जताते हुए निवेश बढ़ाने और कारोबार के रास्ते आसान करने की जरूरत भी बताई।