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CJP के प्रदर्शन पर भाजपा का बड़ा बयान, संबित पात्रा बोले- दिल्ली को बंधक बनाने और अराजकता फैलाने की कोशिश

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के नाम पर राजधानी को बंधक बनाने और दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है।
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भारत

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kamlesh sharma

Oct 10, 2026

Sambit Patra

Sambit Patra (Photo-ANI)

BJP on CJP protest : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन जाने वाले विपक्षी नेताओं और स्टारलिंक को लेकर विपक्ष के नेताओं की टिप्पणियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर जो कुछ हो रहा है, वह पूरे भारत की कहानी नहीं है। देश शांत है और सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है।

राहुल गांधी को बताया 'नालायक नेता'

राष्ट्रपति भवन गए विपक्षी नेताओं का जिक्र करते हुए पात्रा ने कहा कि कल कुछ नेता राष्ट्रपति भवन गए थे। वहां से बाहर आने के बाद राहुल गांधी का बयान 'नालायक नेता' जैसा था। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी राष्ट्रपति को सड़क पर होने वाले विरोध प्रदर्शन में घसीटने की कोशिश नहीं की गई। पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ऐसा करने का प्रयास किया। उन्होंने राहुल गांधी पर भारत की सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।

मोदी बनाम मीर जाफर की लड़ाई

स्टारलिंक को लेकर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों पर संबित पात्रा ने कहा कि यह लड़ाई 'मोदी बनाम मीर जाफर' की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सत्ता के लिए देश को भी गिरवी रख सकते हैं। पात्रा ने कहा कि देश को जानना चाहिए कि विपक्षी नेता चुनाव जीते बिना और चुनाव लड़े बिना सत्ता में आना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे मेहनत किए बिना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भले ही इसके लिए देश को गिरवी रखना पड़े। पात्रा ने कहा कि 'मीर जाफर' दोहरे मापदंड अपनाने को तैयार है।

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Updated on:

10 Oct 2026 02:47 pm

Published on:

10 Oct 2026 02:19 pm

Hindi News / National News / CJP के प्रदर्शन पर भाजपा का बड़ा बयान, संबित पात्रा बोले- दिल्ली को बंधक बनाने और अराजकता फैलाने की कोशिश

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