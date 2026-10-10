दिल्ली प्रदर्शन के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस की नई पहल, कानूनी लड़ाई के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

CJP Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर बडे़ स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में प्रदर्शकारियों को हिरासत में ले रही है। ऐसे में अब हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसे प्रदर्शनकारियों की कानूनी मदद के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कई ऐसे नागरिक हैं जो दिल्ली से बाहर से आए है और प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।