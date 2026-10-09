‘राष्ट्रपति ने वोट चोरी का खंडन नहीं किया, हमसे सबूत मांगे’, प्रेसिडेंट से मिलने के बाद राहुल गांधी ने दिया बयान

मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि गठबंधन के नेताओं ने पिछले चार दिनों से चल रहे आंदोलन और वोट चोरी के मुद्दे से राष्ट्रपति को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि हमने वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार की बड़ी गलती के मुद्दे को हाईलाइट किया। उन्होंने मांग की कि ईवीएम को हटाकर अब चुनाव सिर्फ 'बैलट पेपर' से कराए जाएं। खड़गे ने बताया कि राष्ट्रपति ने वोट चोरी से जुड़े सबूत मांगे हैं, जिन्हें विपक्ष जल्द ही पूरी जानकारी के साथ जमा करेगा। उन्होंने यह भी कहा सबसे बढ़कर हमने इस बात पर जोर दिया कि PM मोदी और अमित शाह देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने पर तुले हुए हैं और उस दिशा में एक्टिवली कदम उठा रहे हैं।