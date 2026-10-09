’14 बार लिखे पत्र लेकिन किया नजरअंदाज’, राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले खरगे का चुनाव आयोग को लेकर बयान

सेंट्रल हॉल में बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के भाषण से कोट करके अपनी बात रखी। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अपना मशहूर भाषण दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारत में हम लोगों के लिए, पूरे एशिया के लिए और दुनिया के लिए एक अहम पल है। एक नया सितारा उग रहा है, पूरब में आजादी का सितारा, एक नई उम्मीद जगी है, एक लंबे समय से देखा गया सपना सच हो रहा है। उम्मीद है कि यह सितारा कभी डूबे नहीं और यह उम्मीद कभी न टूटे।