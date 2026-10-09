CEC विवाद पर आज रात 8 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे खरगे-राहुल, विपक्ष के 10 सांसदों को मिली मुलाकात की मंजूरी

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, SIR और मतदाता सूची विवाद को लेकर विपक्षी INDIA ब्लॉक के नेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति भवन ने प्रतिनिधिमंडल को आज रात 8 बजे मिलने का समय दिया है। राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल में केवल 10 सदस्य ही शामिल हो सकते हैं। पहले विपक्ष ने 15 या उससे अधिक और 6 अक्टूबर को करीब 240-300 सांसदों के मार्च के साथ मिलने की मांग की थी, जिसे राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा इतने बड़े समूह के लिए अनुमति न देकर सीमित संख्या तय की है।