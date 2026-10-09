CEC के खिलाफ प्रदर्शन से पहले HC का फैसला, पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सिर्फ वर्चुअल सुनवाई

नोटिफिकेशन में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मुकदमे से जुड़े लोग या वकील पेश नहीं हो पाते हैं, तो कोर्ट कोई भी प्रतिकूल आदेश नहीं देगी। इससे उन पक्षकारों और अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी, जो कल किसी कारण पेश नहीं हो सकेंगे। हाई कोर्ट के इस निर्देश के तहत गैरहाजिरी के आधार पर किसी के खिलाफ कोई नुकसानदेह आदेश पारित नहीं किया जाएगा।