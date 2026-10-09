CEC Protest: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर पिछले 7 दिन में 27 FIR, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम भी शामिल

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए विपक्षी दलों के प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर से अब तक 27 FIR दर्ज की हैं। इन मामलों में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, आदेश की अवहेलना करने और महिलाओं के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार समेत कई आरोप लगाए गए हैं। कम से कम चार धाराएं गैर-जमानती अपराधों से संबंधित हैं। पिछले कुछ दिनों में राजधानी में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध तेज हुआ है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर हाल में सामने आई एक रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर मनमाने फैसले लेने के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तीन सदस्यीय आयोग के दो अन्य सदस्यों की असहमति के बावजूद फैसले लिए गए।