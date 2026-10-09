मेट्रो-ट्रेन चलती रहेंगी, 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल न करें

सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को CJP विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली को बंद करने के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीनियर वकील कपिल सिबल ने कोर्ट में कहा कि, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं… मेरे देश में क्या हो रहा है… कल दोपहर 2 से 4 बजे के बीच नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं… डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं… यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी… बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। वहीं सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन प्रशासन की ओर से सुरक्षा इंतजामों को लेकर कहा कि, आप सिर्फ इसलिए पूरा शहर बंद नहीं कर सकते क्योंकि आप कुछ प्रदर्शनकारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं।