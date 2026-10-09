CJP नेता अभिजीत दीपके का मोदी सरकार पर हमला, बोले- ‘इमरजेंसी से भी सख्त कदम उठा रही सरकार, प्रदर्शन नहीं रुकेगा’

CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने की व्यवस्था की गई थी। यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से लागू किया जाना था। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और संभावित भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से यह कदम उठाने को कहा था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन इससे आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित नहीं होनी चाहिए।