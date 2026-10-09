Train Cancelled: 10 अक्टूबर को CJP प्रोटेस्ट से रेलवे विभाग ने बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को किया कैंसिल, यहां देखें लिस्ट

दानापुर डिवीजन ने इस फैसले को लेकर यात्रियों से माफी भी मांगी है और कहा है कि असुविधा के लिए खेद है। यह फैसला सिर्फ इन चार ट्रेनों तक सीमित नहीं है। जो भी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन 9 अक्टूबर दोपहर दो बजे के बाद शुरू होकर 10 अक्टूबर सुबह चार से दोपहर दो के बीच नई दिल्ली या निजामुद्दीन पहुंचेगी, वह भी रद्द हो सकती है।