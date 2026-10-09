10 अक्टूबर को दिल्ली जाने वाले सावधान! सीजेपी के प्रदर्शन से पहले सख्ती, कई ट्रेनें रद्द; जानें वजह

Delhi Protest October 10: अगर आप 10 अक्टूबर को ट्रेन से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। राजधानी में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसका असर रेल यात्रियों पर भी पड़ सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक रद्द किया गया है। ऐसे में जिन लोगों को नौकरी, इलाज, परीक्षा, जरूरी काम या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचना है, उन्हें परेशानी हो सकती है।