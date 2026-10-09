10 अक्टूबर को दिल्ली जाने वाले सावधान! सीजेपी के प्रदर्शन से पहले सख्ती, कई ट्रेनें रद्द; जानें वजह

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, रेल यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की सलाह। (फाइल फोटो-ANI)
Delhi Protest October 10: अगर आप 10 अक्टूबर को ट्रेन से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। राजधानी में सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसका असर रेल यात्रियों पर भी पड़ सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक रद्द किया गया है। ऐसे में जिन लोगों को नौकरी, इलाज, परीक्षा, जरूरी काम या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचना है, उन्हें परेशानी हो सकती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी और उससे जुड़े संगठनों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर वे चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।
प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में 25 हजार से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की खबर है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है और प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। लोगों से शांति बनाए रखने और बिना अनुमति भीड़ जुटाने से बचने की अपील की गई है।
ट्रेनों के रद्द होने या उनके संचालन में बदलाव से सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को हो सकती है, जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं। किसी मरीज को अस्पताल पहुंचना हो, किसी छात्र की परीक्षा हो या किसी कर्मचारी को समय पर दफ्तर पहुंचना हो, तो आखिरी समय में ट्रेन रद्द होने से पूरा कार्यक्रम बिगड़ सकता है।
दूसरे शहरों से दिल्ली आकर आगे की ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को भी अपनी यात्रा दोबारा तय करनी पड़ सकती है। ऐसे में लोगों को केवल स्टेशन पहुंचने के बाद जानकारी मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ सेवा से ट्रेन की स्थिति जांचना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था भी पहले से कर लें।
CJP के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने दावा किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों, किसान समूहों और अन्य संगठनों से जुड़े हजारों लोगों को अलग-अलग जगहों पर हिरासत में लिया गया है। राजस्थान के अलवर में पार्टी नेता दीपक बालियान को हिरासत में लेने और उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि, पुलिस ने बालियान को हिरासत में लेने के दावे से इनकार किया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद प्रदर्शन की योजना जारी रहेगी। ऐसे में 10 अक्टूबर को राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर खास नजर रहेगी।
रेल यात्रियों के लिए जरूरी सलाह: दिल्ली जाने से पहले अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर जांचें। रद्दीकरण की जानकारी, समय और वैकल्पिक व्यवस्था की पुष्टि रेलवे के आधिकारिक माध्यम से करें, ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद अचानक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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