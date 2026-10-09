ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से दिल्ली में हाई अलर्ट, चुनाव आयोग के बाहर CISF-CRPF तैनात; 10 अक्टूबर को लेकर कड़ी तैयारी

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन के बाहर CISF, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल बुलाए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन में दिल्ली के अलावा आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं।