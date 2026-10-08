17 FIR रद्द हुईं, फिर भी CJP हिंसा की जांच क्यों? अब क्राइम ब्रांच खंगालेगी पूरा मामला

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े कई मामलों को खत्म करने का रास्ता साफ किया था, लेकिन गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को इससे अलग रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 2,873 ऐसे लोगों का भी जिक्र किया था, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड होने का दावा किया गया था। इन लोगों को लेकर अलग जांच की बात सामने आई थी।