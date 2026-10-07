10 अक्टूबर को दिल्ली में फिर जुटेंगे युवा, CJP ने दिया ‘चलो दिल्ली’ का नारा, अब पुलिस के फैसले पर नजर

सौरव दास ने बताया कि संगठन ने प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस को औपचारिक सूचना दी थी। उनके मुताबिक, पुलिस के साथ बातचीत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का भरोसा भी दिया गया। दास ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और संगठन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है। CJP का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन किया जाएगा और पुलिस से भी सहयोग की उम्मीद है।