मुंबई में CJP प्रदर्शन में बच्चों के इस्तेमाल की शिकायत, NHRC ने लिया एक्शन; मांगी रिपोर्ट

NHRC Action:मुंबई में 2 अक्टूबर को हुए (CJP) के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक्शन लिया है। प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों को कथित तौर पर शामिल करने और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए उनका इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिली थी। इस पर NHRC ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।