महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: कांग्रेस के एकतरफा उम्मीदवार उतारने पर MVA में रार, ग्रैंड हयात की बैठक रही बेनतीजा

Maha Vikas Aghadi Meeting: महाराष्ट्र विधान परिषद की 3 स्नातक और 2 शिक्षक सीटों के लिए इसी महीने होने वाले चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी (MVA) में सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आया हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कथित तौर पर कांग्रेस ने सहयोगी दलों से बिना चर्चा किए तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किये। इस वजह से MVA के घटक दलो- उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और शरद पवार की एनसीपी (SP) ने नाराजगी जाहिर की है। इसी सिलसिले में आज विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक हाई-लेवल बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात (Grand Hyatt) होटल में बुलाई गई, लेकिन लंबे मंथन के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अब रविवार को फिर से बैठक आयोजित कर अंतिम निर्णय लेने की बात कही जा रही है।