‘लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते रहेंगे’, मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन पर केस दर्ज होने के बाद CJP के अभिजीत दीपके

शुक्रवार को CJP ने मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, फिल्मकार विशाल भारद्वाज और संगीतकार विशाल ददलानी समेत कुछ चर्चित हस्तियों के भी प्रदर्शन में शामिल होने की बात सामने आई। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन से पहले शिवाजी पार्क में सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस की ओर से शोर-प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने जैसी वजहों का हवाला दिया गया था। इसके बाद अभिजीत दीपके ने 'जेल भरो आंदोलन' का ऐलान किया था।