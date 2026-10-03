दिशा सालियान केस में नया दावा, वकील निलेश ओझा बोले- ‘CBI को दी सचिन वाजे की बहाली से जुड़ी रिपोर्ट’

दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। पहले मुंबई पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या माना गया था और किसी साजिश के सबूत नहीं मिलने की बात कही गई थी। बाद में उनके पिता की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच का रास्ता साफ किया अब CBI द्वारा दर्ज FIR के बाद मामले की नए सिरे से जांच हो रही है। इस जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और सबूत ही यह तय करेंगे कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।