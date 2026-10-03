3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

दिशा सालियान केस में नया दावा, वकील निलेश ओझा बोले- ‘CBI को दी सचिन वाजे की बहाली से जुड़ी रिपोर्ट’

Disha Salian Case: दिशा सालियान केस में वकील निलेश ओझा ने सचिन वाजे की बहाली और CIU में नियुक्ति से जुड़ी एक रिपोर्ट CBI को सौंपने का दावा किया है। ओझा ने मामले में नई याचिका दाखिल करने और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Oct 03, 2026

Disha Salian Death Case

दिशा सालियान केस में नया दावा

Disha Salian Death Case: दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके परिवार के वकील निलेश ओझा ने शनिवार को नया दावा किया। ठाणे में मीडिया से बात करते हुए ओझा ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 5 जून 2020 को तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जल्दबाजी में बहाली और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) में उनकी नियुक्ति का जिक्र होने का दावा किया गया है।

ओझा ने आरोप लगाया कि CIU में नियुक्ति के लिए पुलिस इंस्पेक्टर (PI) रैंक के अधिकारी की जरूरत थी, जबकि सचिन वाजे इस मानदंड को पूरा नहीं करते थे। उनके मुताबिक, इसके बावजूद उन्हें CIU में नियुक्त किया गया।

'गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में इसका जिक्र'

निलेश ओझा ने दावा किया कि उन्हें गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें वाजे की बहाली और CIU में नियुक्ति से जुड़े विवरण दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज समेत अन्य जानकारियां शनिवार को CBI को सौंप दी गई हैं। ओझा ने आरोप लगाया कि वाजे की तत्काल बहाली के पीछे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होने की संभावना है। उन्होंने दावा किया कि इसमें दिशा सालियान की हत्या और कथित कवर-अप के अलावा जबरन वसूली और ड्रग्स कारोबार जैसी गतिविधियां भी शामिल थीं।

'अब तक लगाए आरोपों की पुष्टि हो रही है'

दिशा सालियान केस में जांच को लेकर ओझा ने कहा कि उनके द्वारा पहले उठाए गए कई सवालों को अब सामने आ रहे दस्तावेजों और सबूतों से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दिशा के शव की स्थिति, कथित कवर-अप और जांच से जुड़े दस्तावेजों का भी जिक्र किया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। किसी दस्तावेज या नए सबूत का सामने आना अपने आप में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं करता। CBI की जांच में इन दावों और संबंधित साक्ष्यों की पुष्टि होना बाकी है।

CBI ने सितंबर में दर्ज की FIR

दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने सितंबर 2026 में FIR दर्ज की थी। एजेंसी को मामले की नए सिरे से जांच करने और संबंधित रिकॉर्ड हासिल करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पर्याप्त सामग्री सामने आने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए। CBI की जांच में मामले से जुड़े लोगों, पुलिस रिकॉर्ड, पुराने जांच दस्तावेजों और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है।

हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करने की तैयारी

निलेश ओझा ने कहा कि उन्होंने CBI को दिए पत्र में तीन अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी रखी हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इन मांगों के आधार पर वह बॉम्बे हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल करेंगे। ओझा ने कहा कि याचिका में मामले से जुड़े आरोपियों से तत्काल हिरासत में पूछताछ और जांच को हाईकोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ाने की मांग की जाएगी।

दिशा सालियान की मौत की फिर हो रही जांच

दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। पहले मुंबई पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या माना गया था और किसी साजिश के सबूत नहीं मिलने की बात कही गई थी। बाद में उनके पिता की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच का रास्ता साफ किया अब CBI द्वारा दर्ज FIR के बाद मामले की नए सिरे से जांच हो रही है। इस जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और सबूत ही यह तय करेंगे कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Oct 2026 05:55 pm

Published on:

03 Oct 2026 05:55 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दिशा सालियान केस में नया दावा, वकील निलेश ओझा बोले- ‘CBI को दी सचिन वाजे की बहाली से जुड़ी रिपोर्ट’

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बापू, इधर देख ले’, अक्षर पटेल को देखते ही नाइजीरियाई इन्फ्लुएंसर ने लगाई आवाज, वायरल हुआ VIDEO

Agu Stanley Axar Patel
मनोरंजन

विजय देवरकोंडा का चौंकाने वाला खुलासा, ‘लाइगर’ के लिए 10 घंटे नहीं पिया पानी, शूट से पहले चाटते थे आइस क्यूब

Vijay Deverakonda
मनोरंजन

‘कुछ दोस्तों ने मुझे उकसाया था’, Rise and Fall 2 में आकांक्षा चौधरी के खिलाफ बोलने को लेकर कायरा ने मानी अपनी गलती

Kaira Akanksha Chaudhary
मनोरंजन

मुंबई लोकल अपडेट: रविवार को मध्य, हार्बर और पश्चिम रेलवे पर मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द, देखें शेड्यूल

mumbai local train news
मुंबई

‘लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते रहेंगे’, मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन पर केस दर्ज होने के बाद CJP के अभिजीत दीपके

CJP Protest
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.