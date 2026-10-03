मुंबई लोकल अपडेट: रविवार को मध्य, हार्बर और पश्चिम रेलवे पर मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द, देखें शेड्यूल

Mumbai Local Train SundayMega Block: मुंबई लोकल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रविवार 4 अक्टूबर को मध्य रेलवे, हार्बर रेलवे और पश्चिम रेलवे के अलग-अलग हिस्सों में रखरखाव और तकनीकी काम के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते कई लोकल सेवाएं रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी और कुछ लोकल करीब 20 मिनट की देरी से चल सकती हैं। रविवार को एसी लोकल सेवाओं की संख्या भी सामान्य दिनों की तुलना में कम रहती है।