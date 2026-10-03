समृद्धि महामार्ग पर थम नहीं रहीं मौतें! 8 महीनों में 142 हादसे और 128 जानें गईं, 2024 का आंकड़ा पार

Samruddhi Mahamarg Accident: मुंबई-नागपुर के बीच सफर को तेज, आरामदायक और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग हादसों के कारण लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दिसंबर 2022 से चरणबद्ध तरीके से यातायात के लिए खोले गए इस महामार्ग पर पिछले साढ़े तीन वर्षों में बड़ी संख्या में जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले आठ महीनों में ही 142 हादसों में 128 लोगों की मौत हो चुकी है।