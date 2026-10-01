परिवार मान गया, नहीं हुई FIR- पुलिस के हस्तक्षेप के बाद 4 साल से फ्रीजर में रखे बुजुर्ग के शव का अंतिम संस्कार

क्रायोनिक्स एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी रूप से मृत व्यक्ति के शरीर या मस्तिष्क को बेहद कम तापमान पर संरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित होने की उम्मीद पर आधारित है, जिससे किसी दिन शरीर को पुनर्जीवित या उसका उपचार किया जा सके। हालांकि, वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में मृत व्यक्ति को इस तरह संरक्षित करने के बाद भविष्य में पुनर्जीवित करने की कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है।