सोमेश्वर चीनी मिल चुनाव: सुनेत्रा पवार की NCP का शिवसेना से गठबंधन, बीजेपी ‘बागी’ के साथ मैदान में, त्रिकोणीय हुआ मुकाबला

एक तरफ उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) का पैनल है, जिसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का समर्थन मिला है। इस पैनल की ओर से 21 उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) के युवा नेता युगेंद्र पवार के नेतृत्व में अलग पैनल चुनाव मैदान में है। तीसरे मोर्चे के रूप में सोमेश्वर चीनी मिल के मौजूदा चेयरमैन पुरुषोत्तम जगताप ने अलग पैनल खड़ा किया है। पुरुषोत्तम जगताप लंबे समय तक अजित पवार के वफादार सहयोगी रहे थे और वह अब तक एनसीपी के साथ थे।